Dorival erra ao pedir reforço no Corinthians? Colunistas debatem

Dorival Jr. erra ao pedir reforços no Corinthians em meio à crise financeira e política em que o clube mergulhou?

No UOL News Esporte, os colunistas Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro debateram a situação de Dorival no Timão, que bancou o treinador no cargo após a derrota no Majestoso.

Lavieri: Dorival pede reforço para tirar o peso das costas dele

É uma situação curiosa do Dorival, porque quando falam que o treinador está prestigiado, no jogo seguinte ele pode ser demitido, mas eu acho que tem uma situação diferente, porque até o poder do Corinthians é provisório. O que o [presidente interino Osmar] Stábile vai fazer? Daqui a pouco tem a votação, a tendência é o Augusto ser mantido fora do cargo, mas em todo caso ainda é um poder provisório, é muito difícil imaginar como vai ser a condução. Sem contar a grana.

O Corinthians não tem dinheiro para pagar a rescisão do Dorival e não vai ter dinheiro para oferecer ao próximo treinador que vier. Se o Dorival já sabia a bagunça que era o Corinthians, o próximo treinador tem ainda mais noção disso, sabe que não dá para o Corinthians ficar indo para o mercado.

Então, ao mesmo tempo que o Dorival está pressionado, que o trabalho não está rendendo, se você olhar para o outro lado, quem vai chegar? O que o Corinthians pode fazer para melhorar?

Aí o Dorival vai para a coletiva e fala -- 'eu preciso de reforço'. Eu falo: Dorival, você sabe que não tem como o Corinthians ir para o mercado. Ele está claramente tentando tirar o peso das costas, porque ele sabe que o Corinthians não pode contratar. O Corinthians não está pagando o que tem hoje no elenco, imagina se vai conseguir investir.

Danilo Lavieri

Arnaldo: Dorival tem responsabilidade porque escolheu o Corinthians

O Dorival, nesse furdunço todo, só tem uma responsabilidade — o fato de ter dito sim, sabendo de todo esse caos que cercava o Corinthians saindo da seleção brasileira e podendo, em tese, escolher onde trabalhar.

Ele optou. Ele já rodou por muitos clubes do Brasil. Quando ele chega ao Corinthians e é apresentado pelo Augusto Melo, que nem quis aparecer direito, eram os últimos dias do Augusto Melo, eu imagino que ele sabia onde estava se metendo.

Por isso eu não isento o Dorival dessa responsabilidade de, pelo menos no campo, fazer o time do Corinthians um time mais coeso. Um time que consiga alguns resultados, que consiga demonstrar alguma resistência. Um time que não faça o clássico que fez contra o São Paulo.

Arnaldo Ribeiro

