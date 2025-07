De olho na liderança da Série B, Coritiba tenta a reabilitação diante do Athletic-MG

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Nesta terça-feira, quatro jogos abrem a 18ª rodada da competição nacional, com direito a briga por G-4, duelo direto na parte de baixo da tabela e o Coritiba, que tenta retomar a ponta a liderança.

Vindo de uma derrota acachapante por 5 a 2 para o Paysandu em casa, na última rodada, o que implicou também na perda da liderança da Série B, o Coritiba tenta voltar a encontrar uma sequência de bons resultados. A partir das 21h30, visita o Athletic-MG na Arena Sicredi.

Com 33 pontos, o time paranaense inicia a rodada na vice-liderança, três atrás do líder Goiás, enquanto os mineiros, com 21, chegam com três vitórias consecutivas e ocupam a 13ª colocação, com três de vantagem para a Ferroviária, primeiro time na zona de rebaixamento.

Mais cedo, às 19h, o 15° colocado Operário-PR, com 19 pontos, recebe o Atlético-GO, 12°, com 22, no Estádio Germano Krüger, em duelo direto na parte de baixo da tabela. Quem também tenta se recuperar é a Ferroviária, que às 20h visita o Atheltico-PR, na Arena da Baixada. Os paranaenses, com 23, aparecem em nono lugar.

A partir das 21h35 o Vila Nova recebe o CRB, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - o OBA - em Goiânia (GO). Com 24 pontos, o time da casa está dois atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4, e ocupa a oitava colocação. Já os alagoanos, com 22, aparecem em 11° lugar.

A 18ª rodada segue na quarta-feira, com mais quatro jogos. A partir das 19h, Chapecoense e Volta Redonda se enfrentam na Arena Condá, simultaneamente a Novorizontino e Goiás, no Estádio Jorge de Biasi. Pouco mais tarde, às 21h30, Cuiabá e América-MG medem forças na Arena Pantanal, no mesmo horário de Amazonas e Paysandu, no Carlos Zamith.

Na quinta-feira, às 19h, o Botafogo-SP recebe o Criciúma, na Arena NicNet, e às 21h35, Remo e Avaí fecham os jogos da rodada, no Mangueirão.

Antes do início da penúltima rodada, aparecem entre os quatro primeiros colocados: Goiás (36), Coritiba (33), Novorizontino (31) e Chapecoense (26). Por outro lado, estão na zona de queda:

Confira todos os jogos da 18ª rodada: Ferroviária, Volta Redonda e Botafogo, todos com 18 pontos, e Amazonas, com 17.

TERÇA-FEIRA)

19h

Operário-PR x Atlético-GO

20h

Athletico-PR x Ferroviária

21h30

Athletic-MG x Coritiba

21h35

Vila Nova x CRB

QUARTA-FEIRA

19h

Chapecoense x Volta Redonda

Novorizontino x Goiás

21h30

Cuiabá x América-MG

Amazonas x Paysandu

QUINTA-FEIRA

19h

Botafogo-SP x Criciúma

21h35

Remo x Avaí