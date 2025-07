Crystal Palace recorre à CAS contra retirada do clube da Liga Europa

(Reuters) - O Crystal Palace, clube da Premier League, recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) contra a decisão da Uefa de retirá-lo da Liga Europa por supostas violações dos regulamentos de multipropriedade de clubes, informou a CAS nesta terça-feira.

O Palace foi retirado da Liga Europa e colocado na Liga Conferência, o equivalente a uma terceira divisão das competições continentais europeias, pelo Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa (CFCB) neste mês porque John Textor, presidente do Eagle Football Holdings, proprietário majoritário do Olympique Lyonnais, também tem o controle acionário do Palace.

O Lyon, clube da Ligue 1, que também se classificou para a Liga Europa, foi autorizado a competir.

"Este (recurso) será um procedimento acelerado com uma decisão operacional (sem fundamentos) a ser proferida em ou antes de 11 de agosto de 2025", disse a CAS em um comunicado.

O Palace disse no mês passado que o coproprietário do New York Jets, Robert Wood "Woody" Johnson, havia assinado um acordo legalmente vinculante para comprar a participação da Eagle Football Holdings no clube, sujeito à aprovação da Premier League.

O Palace, no entanto, não cumpriu o prazo de março para cumprir as regras de multipropriedade de clubes antes de vencer a Copa da Inglaterra em maio e conquistar sua vaga na competição europeia.

O Nottingham Forest, que terminou em sétimo lugar na Premier League, substituirá o Palace na Liga Europa se o recurso à CAS não for aceito.

