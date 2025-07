Correção: Goleiro Navas deixa o argentino Newell's Old Boys para ir jogar no Pumas, do México

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. Navas vai jogar no Pumas, e não no Pachuca. Segue a versão corrigida:

O ex-goleiro do Real Madrid Keylor Navas se transferiu para o Pumas, da liga mexicana, após seis meses na Argentina, com o Newell's Old Boys. Navas, de 38 anos, assinou um contrato de dois anos em janeiro passado com a equipe argentina, mas recebeu uma oferta do clube mexicano há duas semanas.

O clube argentino anunciou na segunda-feira que receberá US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,1 milhões) como parte do acordo de transferência.

Navas perdeu as duas primeiras partidas do campeonato na Argentina, a primeira por estar doente e a segunda porque pediu para ficar no banco.

"O Club Atlético Newell's Old Boys informa seus sócios e torcedores que o jogador de futebol Keylor Navas não faz mais parte do time profissional de futebol e continuará sua carreira no Pumas de México", comunicou o time argentino em suas redes sociais nesta segunda-feira.

Navas assinou com o Newell's Old Boys após terminar sua segunda passagem pelo Paris Saint-Germain, onde disputou apenas seis partidas em todas as competições. Em sua passagem anterior pelo PSG, ele jogou quatro temporadas e ajudou o clube a conquistar dois títulos do Campeonato Francês.

Navas estreou profissionalmente pelo Saprissa, da Costa Rica, em 2005, e iniciou sua carreira europeia quatro anos depois, no Albacete. Em seguida, transferiu-se para o Levante e assinou com o Real Madrid para a temporada 2014-15. Com o Real Madrid, Navas conquistou um título do Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha, além de três títulos da Liga dos Campeões.