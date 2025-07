Coritiba empata com Athletic e pode ver Goiás se distanciar na liderança da Série B

Nesta terça-feira, pela 18ª rodada da Série B, o Coritiba visitou o Athletic no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Lucas Ronier, Welinton balançou as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Coxa pode ver o Goiás se distanciar na liderança da competição. A equipe seguiu em segundo, agora com 34 pontos. No entanto, o time goiano ainda entra em campo na rodada. Assim, se vencer, chegará aos 39 pontos e ampliará a diferença em relação ao Coxa. O Athletic, por sua vez, ganhou três posições e subiu para a 11ª, agora com 22 pontos.

O Coritiba retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Amazonas, pela 19ª rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira. Pela mesma rodada da competição, mas na segunda-feira, o Athletic visita o Paysandu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, às 21h30.

O placar foi aberto pelo Athletic, aos 17 minutos de jogo. O atleta recebeu de Yuri e não perdoou.

Até que aos 36, ainda do primeiro tempo, Lucas Ronier aproveitou a assistência de Sebastián Gómez para deixar tudo igual no marcador.

Vila Nova vence CRB e dorme no G4

Também pela 18ª rodada da Série B, o Vila Nova recebeu o CRB no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e venceu por 2 a 0, com gols de Gustavo dos Anjos e Bruno Xavier.

Deste modo, a equipe, que estava na oitava posição, pulou para a quarta, agora com 27 somados. No entanto, vale destacar que as outras equipes ainda jogam na rodada. O CRB, por sua vez,caiu para 13º, com os mesmos 22 conquistados.