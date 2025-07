Corinthians x Cruzeiro: veja informações e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Corinthians e Cruzeiro medem forças na noite desta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da competição nacional.

As duas equipes se encontram em situações opostas no Brasileirão. Mandante do confronto, o Corinthians ocupa o meio de tabela e está em 10º lugar, com 19 pontos. Do outro lado, o Cruzeiro é o atual líder do torneio, com 33 pontos - três a mais que o Flamengo, segundo colocado.

O Corinthians chega pressionado após perder o clássico para o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbis. Mais do que o revés, a postura apática da equipe deixou a Fiel Torcida incomodada. A diretoria do Timão também está insatisfeita com o trabalho de Dorival Júnior e já avalia a possibilidade de demitir o treinador.

O confronto diante do Cruzeiro, ganhou contornos decisivos para o futuro de Dorival, e um novo resultado ruim pode, possivelmente, significar fim da linha para o técnico. O Alvinegro, vale lembrar, venceu apenas um dos últimos sete jogos, com três gols marcados e seis sofridos no recorte.

Os últimos ajustes para o jogo de amanhã pelo Brasileirão! ??? ? Cruzeiro

? Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

? 19h30

Neo Quimica Arena

Do outro lado, o Cruzeiro está embalado na Série A e não sabe o que é perder pela competição desde o último dia 20 de abril. De lá para cá, foram oito vitórias e dois empates nas últimas dez partidas. Não à toa, a Raposa lidera o torneio com três pontos de vantagem sobre o Flamengo.

O time mineiro ainda vem de um grande triunfo sobre o Juventude no Mineirão. O Cruzeiro não tomou conhecimento da equipe gaúcha e goleou por 4 a 0, com gols de Christian, Gabigol (2x) e Eduardo.

As duas equipes terão desfalques para a partida. O Corinthians não poderá contar com Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do camisa 14, também são baixas o atacante Yuri Alberto (transição física), o volante Maycon (lesão muscular na coxa direita) e o lateral Hugo (hérnia inguinal). Matheuzinho, por sua vez, volta de suspensão e fica à disposição.

Do lado cruzeirense, o técnico Leonardo Jardim não terá Matheus Henrique e Janderson, ambos lesionados, assim como o lateral Fagner, que está emprestado pelo Corinthians e não deve atuar por questões contratuais. Por outro lado, o goleiro Cássio, ídolo do Timão, volta de suspensão e estará disponível.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X CRUZEIRO

Data: 23 de julho de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.



Técnico: Dorival Júnior

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Christian, Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.



Técnico: Leonardo Jardim