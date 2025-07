Corinthians: Augusto Melo e ex-dirigentes se tornam réus em caso Vai de Bet

Augusto Melo, presidente afastado, e ex-dirigentes do Corinthians viraram réus no caso da Vai de Bet.

O que aconteceu

A juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro, da 2ª Vara de Crimes Tributários de SP, aceitou a denúncia do Ministério Público contra os seis acusados de envolvimento em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que desviou R$ 1,4 milhão do Corinthians.

Os envolvidos foram denunciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou a citação dos réus para apresentar defesa. O processo segue sob sigilo por envolver dados bancários e fiscais.

Quem são os acusados

Augusto Pereira de Melo (ex-presidente)

Marcelo Mariano dos Santos (ex-diretor administrativo)

Sérgio Lara Muzel de Moura (ex-diretor de marketing)

de Moura (ex-diretor de marketing) Alex Fernando André (empresário e dono da empresa intermediária)

Victor Henrique Shimada e Ulisses de Souza Jorge, apontados como operadores financeiros do esquema

Segundo o MP, os crimes ocorreram entre dezembro de 2023 e maio de 2024, durante a gestão de Augusto Melo. Os réus são acusados de se associarem para desviar verba do contrato de patrocínio com a Vai de Bet, usando uma empresa de fachada — a Rede Social Media Design, de Alex Fernando André — como "intermediária" fictícia que receberia 7% do valor total do patrocínio.

Ainda de acordo com a denúncia, os valores desviados circularam entre outras empresas de fachada até serem usados para pagar dívidas políticas e, posteriormente, para enriquecimento dos envolvidos. O MP requer ainda uma indenização mínima de R$ 40 milhões ao clube. Citado no relatório da polícia, o ex-diretor jurídico do Corinthians, Yun Ki Lee não foi denunciado.

Relembre o caso Vai de Bet

Em março do ano passado, o Corinthians fez dois depósitos de R$ 700 mil cada para empresas de Alex Cassundé — a Rede Social Media Design Ltda, que foi escolhida para intermediar o patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, pertence ao empresário.

Segundo a polícia, a maior parte deste dinheiro passou por contas bancárias de três empresas de fachada e que estão em nome de "laranjas".

Uma das transferências da Rede Social Media Design Ltda foi de R$ 580 mil à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda — mais R$ 462 mil foram transferidos para a mesma destinatária.

Em entrevista ao UOL, a sócia da empresa laranja, Edna Oliveira dos Santos, contou que vive de favor em uma comunidade em Peruíbe com os três filhos pequenos e depende do Bolsa Família para alimentá-los.

Em junho do ano passado, a Vai de Bet rompeu contrato com o Corinthians ao acionar a cláusula anticorrupção.