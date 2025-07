Conheça curiosidades de Saúl Níguez, possível reforço do Flamengo

A diretoria do Flamengo está próxima de confirmar a contratação de Saúl Níguez junto ao Atlético de Madrid. O jogador chegará para suprir a saída de Gerson, que deixou o clube rumo ao Zenit, da Rússia.

Aos 30 anos, Saúl Níguez tem uma grande bagagem no futebol europeu. A maioria da carreira do meia foi construída no Atlético de Madrid, time que detém seus direitos econômicos. Ele também teve passagem pelo Chelsea, da Inglaterra, e estava defendendo o Sevilla, da Espanha, por empréstimo.

A carreira de Saúl Níguez conta com diversos títulos. O principal, em 2021, pelo Chelsea, foi o Mundial de Clubes. Também comemorou a Supercopa Europeia, a Liga Europa e o Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid.

No auge, Saúl Níguez chegou a valer 90 milhões de euros ? entre 2018 e 2019 ?, segundo o Transfermarket, portal especializado em transferências.

Pela seleção espanhola, acumula 19 partidas e 3 gols. Disputou 353 partidas em LaLiga e outras 79 pela Liga dos Campeões da Europa. Portanto, está acostumado a grandes desafios.

Saúl Níguez: versatilidade

Canhoto, o atleta já exerceu todas as funções no meio-campo, tanto centralizado (sua posição preferida), como pelo lado esquerdo, direito e recuado.

Porém, o ritmo de jogo pode ser um obstáculo para Saúl, que não atua desde maio. Na última vez em que esteve em campo, o meia teve atuação discreta na vitória do Sevilla sobre o Las Palmas.

Na última temporada, o jogador disputou 26 jogos, com 1 gol e 6 assistências.