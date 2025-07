Como você avalia a chegada de Caballero ao Santos? Vote!

O Santos está acertado com Gustavo Caballero. O presidente Marcelo Teixeira confirmou a contratação do atacante paraguaio, que fará exames nesta segunda-feira e, caso seja aprovado, assinará um contrato de três anos.

Caballero tem 23 anos e estava no Nacional, do Paraguai. Ele ainda soma passagem pelo Sportivo Ameliano, também do seu país natal. Nesta temporada, o atleta soma dez gols e uma assistência em 24 partidas pelo Nacional.

A sua última aparição pelo clube foi no dia 30 de maio, quando guardou duas bolas na rede e deu um passe para tento na vitória de 4 a 2 sobre o General Caballero JLM. O garoto, que costuma jogar aberto pelas pontas, foi o artilheiro da Liga Paraguaia Apertura 2025, com nove gols.

O Santos vem de derrota para o Mirassol e está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

A equipe volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Internacional, pela 16ª rodada do torneio. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

Desta forma, como você avalia a chegada de Caballero?