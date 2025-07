Com gol no fim, Corinthians busca empate com o Athletico-PR pelo Brasileiro sub-17

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians buscou o empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, no CAT Caju, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. David Alves e Bruninho anotaram os gols do Furacão, enquanto Gui Bom e Kayque Dallaqua deixaram tudo igual para o Alvinegro.

Com o resultado, o Corinthians se manteve no G8 da competição. O Timãozinho chegou as 19 pontos e pulou para a quinta posição. Do outro lado, o Athletico-PR perdeu a chance de assumir a vice-liderança. O Furacão aparece na quarta colocação, com 20 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. O Corinthians recebe o Botafogo nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), na Fazendinha. Já o Athletico-PR visita o Fluminense no mesmo dia, às 14h45, no Estádio Marcelo Vieira.

Os gols do jogo

O Athletico-PR abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Bruninho enfiou boa bola para David Alves. O atacante recebeu fora da áres, cortou a marcação e bateu rasteiro de perna esquerda, marcando o primeiro gol da partida no CT do Caju.

O Furacão ampliou a vantagem no marcador aos 43 minutos da etapa inicial. O zagueiro lançou Bruninho, que recebeu em velocidade após se infiltrar nas costas da marcação. O jogador driblou o goleiro do Corinthians e guardou o segundo dos donos da casa.

Já nos acréscimos, o Corinthians respondeu e diminuiu. Gui Bom foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. O próprio capitão alvinegro foi para a cobrança e não desperdiçou: 2 a 1.

Foi aos 46 minutos do segundo tempo que o Corinthians deixou tudo igual. Iago Machado cruzou e a bola desviou na zaga do Athletico-PR. A bola sobrou com Kayque Dallaqua, que completou para o fundo das redes e empatou o duelo em 2 a 2.