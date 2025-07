Com falha defensiva, Bahia perde do América de Cali e é eliminado da Sul-Americana

O Bahia está eliminado da Copa Sul-Americana de 2025. Após empate sem gols no jogo de ida, o Tricolor de Aço perdeu do América de Cali por 2 a 0, nesta terça-feira, pela volta dos playoffs da competição, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Os gols da classificação foram marcados por Jhon Murillo e Yojan Garcés.

O clube brasileiro, portanto, se despede da Copa Sul-Americana sem conseguir passar dos playoffs. Já o América de Cali, classificado, enfrenta na fase de oitavas de final o Fluminense. Os confrontos ainda não têm data definida, mas a Conmebol reservou as semanas dos dias 12 (ida) e 22 de agosto (volta).

O Bahia agora recolhe os cacos e vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe enfrenta o Juventude, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 17ª rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30.

O América de Cali, por sua vez, tem pela frente o Rionegro Águilas, neste sábado, às 22h20, pela quarta rodada da fase Clausura do Campeonato Colombiano. A partida acontece novamente no Estádio Olímpico Pascual Guerrero.

Como foi América de Cali x Bahia?

Primeiro Tempo

O América de Cali dominou completamente o primeiro tempo, controlando a posse de bola e não sofrendo defensivamente. O gol dos colombianos saiu aos 28 minutos, após erro da defesa tricolor. Jhon Murillo iniciou a jogada pela esquerda e tentou tocar para Luis Ramos. A bola sobrou para Ramos Mingo, que recuou mal para Marcos Felipe. O goleiro chutou nos pés de Murillo, que finalizou de primeira com o gol vazio, abrindo o placar.

Segundo Tempo

Na etapa complementar, o Bahia se lançou ao campo de ataque em busca do empate. Mesmo com a maior posse de bola, a equipe brasileira pouco ameaçou e ainda viu o seu goleiro Marcos Felipe fazer uma grande defesa em chute de Barrios. Nos acréscimos, aos 51, o América de Cali ainda conseguiu ampliar com Yojan Garcés, de cabeça, selando a classificação.