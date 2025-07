Com defesa oscilante, Corinthians tenta segurar dono do melhor ataque do Brasileiro

O Corinthians tem uma missão ingrata para esta quarta-feira. Com um defesa oscilante, a equipe de Dorival Júnior tenta segurar o líder e dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro.

O setor defensivo do Corinthians tem sido alvo de críticas desde o ano passado, quando o time ainda era comandado por Ramón Díaz. O desempenho da defesa teve uma leve melhora após a chegada de Dorival, mas voltou a apresentar sinais de fragilidade nos últimos jogos.

Em 15 partidas disputadas no Brasileirão, o Timão sofreu 19 gols. A equipe, portanto, detém a quarta pior defesa da competição, ao lado do Vasco.

Do outro lado, o Cruzeiro chega para o confronto com o melhor ataque da Série A, junto com o Flamengo. Ambos os times balançaram as redes 27 vezes nas primeiras 15 rodadas.

Somente nos três últimos jogos, após a retomada do torneio, a Raposa já aplicou duas goleadas. A equipe derrotou o Grêmio, por 4 a 1, e mais recentemente bateu o Juventude, por 4 a 0. Além disso, tem o artilheiro do Brasileiro, com 12 tentos marcados: Kaio Jorge.

O time mineiro também tem um bom retrospecto fora de casa na atual edição da competição. Em sete jogos, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas, números que o colocam como o terceiro melhor visitante do campeonato. O Cabuloso, ainda, ostenta uma invencibilidade de dez partidas.

O confronto entre Corinthians e Cruzeiro será decisivo para o futuro de Dorival Júnior. Pressionado, o técnico pode vir a ser demitido dependendo do resultado.

O duelo, válido pela 16ª rodada do Brasileirão, está agendado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

O Timão, que vem de derrota no clássico contra o São Paulo, é o décimo colocado da tabela de classificação, com 19 pontos. Já a Raposa lidera o torneio, com 33.