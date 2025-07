Clube português fecha contratação de jovem promessa do Botafogo

O Botafogo segue fazendo alterações em seu elenco visando o restante da temporada. Desta vez, o clube carioca decidiu o atacante Yarlen, de 19 anos, para o Tondela, clube recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Português. O acordo entre as equipes ainda possuíria uma opção de compra de sete milhões de euros (cerca de R$ 45,6 milhões).

Segundo informações do site "Mais Futebol" de Portugal, o acordo entre Botafogo e Tondela tem validade até junho de 2026, portanto, a temporada inteira na Europa, que acontece entre agosto até maio.

Quem é Yarlen

Yarlen é um nome frequente nas categorias de base da Seleção Brasileira, principalmente no Sub-17 e Sub-19. O jogador de 19 anos conta com 18 jogos oficiais pela equipe principal do Botafogo, com dois gols marcados e uma assistência realizada.

Ainda de acordo com a imprensa local, Yarlen também possuiria outras propostas do futebol português, mas se interessou mais pelo projeto do Tondela, equipe que foi campeã da segunda divisão de Portugal na última temporada.