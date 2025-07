Cucurella detalha 'climão' com Trump no Mundial e admite: 'morri de medo'

Imagem: Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O lateral Cucurella relatou o "climão" entre os jogadores do campeão Chelsea e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante a entrega do troféu da Copa do Mundo de Clubes.

Disseram que, por regra, Donald Trump viria nos entregar o troféu e não o poderíamos levantar até que ele fosse embora. E claro, estávamos todos lá esperando ele ir embora, mas o cara não queria ir embora, e ainda por cima olhamos para Trump e ele disse: "Levantem ele, eu fico aqui". Cucurella, ao podcast JijantesFC

E eu me perguntava quem ia dizer alguma coisa a ele, sabe... Eu estava me cagando de medo.

DIRECTO @JijantesFC



Así vivió Marc Cucurella la entrega del trofeo del Mundial de Clubes, que tuvo un infiltrado especial?



"Yo estaba cagado"



https://t.co/OGW0AKBuBT pic.twitter.com/yXPpMsQdLc -- Jijantes FC (@JijantesFC) July 21, 2025

O que aconteceu

Trump não deixou o pódio após dar a taça ao capitão Reece James, confundindo os atletas do Chelsea. O político participou de toda a cerimônia de pódio, assim como o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

James, inclusive, perguntou se poderia levantar o troféu, já que o Trump não deixou o local. O presidente ficou entre os atletas do clube inglês, aplaudindo.

O Chelsea se sagrou campeão após vencer o PSG por 3 a 0 na final. A campanha dos Blues ainda conta com triunfos sofre dois brasileiros: Palmeiras (quartas de final) e Fluminense (semifinal).