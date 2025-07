Chegou a hora de o Palmeiras liberar Mayke? Comentaristas divergem

O Grêmio está interessado na contratação do lateral direito Mayke, do Palmeiras. Na Live do Clube, Danilo Lavieri, Paulo Massini e Léo Suzuki avaliaram se o time alviverde deve liberar o atleta.

Mayke, 32, tem contrato com o Palmeiras até o fim da temporada, e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. No entanto, o Grêmio deseja contar com o lateral imediatamente e cogita oferecer uma troca para concretizar o negócio. O Santos também tem interesse no jogador palmeirense.

Do lado do Palmeiras, a ideia é renovar com Mayke por mais um ano. As partes já negociam um novo contrato. O lateral direito chegou ao Palmeiras em 2017 e é um dos maiores vencedores da história do clube, com 12 títulos.

Danilo: Palmeiras deveria renovar por mais um ano

Eu renovaria por mais um ano com o Mayke. Talvez dar alguma condição de renovação por número de jogos, produtividade. Mas nos últimos dois anos ele teve questões de lesão, então tem que ligar um alerta. Agora, caso ele não queira fazer a renovação, fazer a troca com o Grêmio é um excelente negócio porque o Mayke pode assinar um pré-contrato e sair de forma gratuita no fim do ano.

Danilo Lavieri

Massini: Gilberto pode ganhar espaço

Eu não renovaria. Eu acho que o Palmeiras tem o Gilberto, que está voando, já foi convocado para a seleção sub-20, e poderia compor com o Giay e o Marcos Rocha até dezembro - e eu pensaria em outro nome para 2026.

Paulo Massini

Léo Suzuki: Parte física deixa a desejar

Ele teve bons momentos, como na reta final de 2023, nas melhores fases do Palmeiras com o Abel, ele foi uma opção importante, mas eu não renovaria. Há muito tempo a parte física deixa a desejar. [...] Ele faz parte desse processo de oxigenação do elenco, que é importante e está tomando forma há algum tempo.

Leonardo Suzuki

