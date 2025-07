Catar confirma conversas sobre sediar os Jogos Olímpicos de 2036

DOHA (Reuters) - O Comitê Olímpico do Catar (QOC) disse na terça-feira que está participando de discussões com o Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre o processo de eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036.

O país, que sediou a Copa do Mundo de futebol em 2022 e a Copa da Ásia em 2024, é o mais recente a entrar na corrida para sediar os Jogos de 2036, depois de propostas confirmadas de Indonésia, Turquia, Índia e Chile.

Outros países asiáticos que estão considerando uma candidatura incluem Arábia Saudita e Coreia do Sul. Egito, Hungria, Itália, Alemanha, Dinamarca e Canadá também demonstraram interesse.

"Atualmente, temos 95% da infraestrutura esportiva necessária para sediar os Jogos e temos um plano nacional abrangente para garantir 100% de prontidão de todas as instalações", disse o xeque Joaan bin Hamad Al-Thani, presidente do QOC, à agência estatal Catar News Agency.

"Esse plano está enraizado em uma visão de longo prazo que visa construir um legado sustentável do ponto de vista social, econômico e ambiental."

Doha, a capital do Catar, vai sediar os Jogos Asiáticos em 2030, depois de ter sediado o evento em 2006.

Uma proposta bem-sucedida faria do Catar o primeiro país do Oriente Médio a sediar os Jogos Olímpicos, em meio à crescente influência da região sobre os principais eventos esportivos. A Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de futebol em 2034.

