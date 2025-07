Cássio volta a Itaquera e enfrenta o Corinthians pela 1ª vez após saída controversa

O confronto desta quarta-feira entre Corinthians e Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, reserva um reencontro mais do que especial. O goleiro Cássio, ídolo do clube alvinegro, retorna a Itaquera e irá enfrentar o Timão pela primeira vez desde sua controversa saída. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Desde que o arqueiro deixou o Corinthians, o time do Parque São Jorge já enfrentou o Cruzeiro em duas ocasiões. No entanto, Cássio não esteve em campo em nenhuma delas.

Na primeira, ele ainda não havia sido regularizado. Já na última delas, em novembro de 2024, o jogador de 38 anos foi preservado com os demais titulares da época pelo então treinador da equipe mineira, Fernando Diniz, uma vez que o jogo aconteceu às vésperas da final da Sul-Americana, diante do Racing.

Cássio sequer foi relacionado para aquela partida, mas esteve presente na Neo Química Arena. Desta vez, todavia, ele volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim após cumprir suspensão contra o Juventude, na rodada passada, e só ficará de fora caso surja algum problema de última hora.

A saída de Cássio do Corinthians foi marcada por controvérsias. Ele pediu à diretoria, à época presidida por Augusto Melo, para antecipar o fim de seu contrato com o clube por entender que seu ciclo havia se encerrado.

Naquela oportunidade, ele havia perdido a titularidade para Carlos Miguel, que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra. O goleiro também ficou incomodado com questões internas e cobranças de torcedores. Em entrevista recente, o atleta disse que estava em estado de "depressão profunda".

A decisão do arqueiro gerou debate na torcida corintiana, que se dividiu entre apoiar o ídolo ou condená-lo por 'abandonar' o clube em meio à briga na parte de baixo da tabela.

Sem o capitão, o Timão reencontrou um dono da posição a partir da chegada de Hugo Souza. Cássio, por sua vez, enfrentou altos e baixos, mas se firmou como titular do Cruzeiro. Ele já soma 56 partidas pela Raposa, sendo 28 na atual temporada.

O experiente jogador encerrou sua passagem pelo time do Parque São Jorge com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

Além disso, ele é o segundo atleta que mais vestiu as cores preta e branca do clube nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.

O duelo entre Corinthians e Cruzeiro coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos. O Timão, que vem de derrota no clássico contra o São Paulo, vem de derrota e ocupa a décima posição da tabela, com 19 pontos. O jogo, inclusive, pode definir o futuro de Dorival Júnior à frente do time.

Já a Raposa vive dez partidas de invencibilidade e lidera o Brasileirão, com 33 pontos.