Caio Bonfim disputa Troféu Brasil visando Mundial de Tóquio

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Caio Bonfim disputará o Troféu Brasil, como preparação para o Mundial de Tóquio. O torneio acontecerá entre os dias 31 de julho e 3 de agosto no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo.

"O Troféu Brasil é uma prova sempre muito importante, sempre a última antes do principal evento do ano que, no caso, é o Mundial, em setembro", disse Caio, de 34 anos, que já é dono de duas medalhas mundiais: foi bronze em Londres-2017 e Budapeste-2023.



O Mundial do Japão está marcado para setembro, e o medalhista olímpico está qualificado para a disputa dos 20 km e dos 35 km da marcha atlética.

Recordes e conquistas

Caio tem 17 títulos do Troféu Brasil. Em 2024, venceu os 20.000 metros com o tempo de 1h19min52seg1, tornando-se o primeiro sul-americano a marchar abaixo de 1h20. A marca foi recorde sul-americano, brasileiro e do campeonato em pista. Naquele mesmo ano, pouco tempo depois, Bonfim conquistou a medalha de prata nos 20 km nas Olimpíadas.

A temporada de 2025 do medalhista começou com mais um excelente resultado: Caio disputou os 20 km do Campeonato Japonês, em Kobe, no dia 16 de fevereiro. Conquistou o terceiro lugar na prova com a marca de 1h17min37, melhorando o seu próprio recorde brasileiro. Depois, competiu outras seis vezes, em provas de 10 km e 20 km.

ELE É IMPARÁVEL! Caio Bonfim segue brilhando em 2025. O atleta bateu seu próprio recorde brasileiro nos 20km da marcha atlética durante a etapa de Kobe, no Japão, do Race Walking Tour da World Athletics! ? Que início de temporada incrível. Vamos por mais, Caio! ??... pic.twitter.com/30sePV86bW ? Time Brasil (@timebrasil) February 16, 2025

Os 20 km da marcha atlética abrem o programa do Troféu Brasil, no dia 31 de julho, quinta-feira. A disputa masculina começa às 7h05. Já os 35km serão realizados no último dia da competição (3 de agosto, domingo), às 7h10. Gianetti de Sena Bonfim, técnica e mãe de Caio, afirmou que o marchador vem treinando muito bem, mas que ainda não está confirmada a participação nas duas provas.

"O Caio está inscrito nas duas provas, mas ainda não decidimos se ele vai fazer as duas. Estamos vendo como fica a recuperação. Mas o objetivo do Caio é fazer um bom Troféu Brasil, porque o mundo da marcha atlética quer saber como está a performance do Caio, pensando no Mundial em Tóquio. Então, ele já tem que estar bem, para fazer uma grande marca, um grande resultado", disse Gianetti.

Mundial de Brasília 2026

Além do Mundial de Tóquio, Caio e Gianetti já visam o Campeonato Mundial de Brasília 2026. Pela primeira vez, a competição será na América do Sul. "A gente quer fazer uma festa nunca vista antes, com o Caio em forma e fazendo um grande resultado", projeta Gianetti.