'Brava', Amanda Ribas relata mudanças no camp após pior sequência da carreira no UFC

Um dos principais nomes do MMA feminino brasileiro nos últimos anos, Amanda Ribas vive o pior momento de sua carreira em termos de resultado, tendo sofrido duas derrotas consecutivas pela primeira vez. Incomodada com a má fase, a lutadora mineira decidiu implementar algumas mudanças no seu camp de preparação para o UFC Abu Dhabi, onde enfrentará a compatriota Tabatha Ricci, neste sábado (26).

Em março do ano passado, escalada pela primeira vez para liderar um card do Ultimate, Amanda acabou derrotada pela ex-campeã Rose Namajunas, na decisão unânime dos juízes. Na sequência, dez meses depois, a mineira foi novamente superada, desta vez por Mackenzie Dern, via finalização. Os tropeços recentes, como era de se esperar, irritaram a competidora.

"Eu estou muito brava. Lógico que foram duas lutas boas, que eu estava na luta principal, foram (derrotas) para meninas muito duras, que estão bem ranqueadas... Mas, para o espírito de atleta, ver isso é horrível. Então, eu estou brava, nervosona", afirmou Amanda Ribas, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

Fome de vitória

Disposta a deixar a má fase para trás e dar a volta por cima, Amanda fez algumas alterações na sua rotina de atleta, principalmente voltadas ao cuidado com o corpo. Porém, mais do que as mudanças em si, a 7ª colocada no ranking peso-palha (52 kg) do UFC aposta na sua 'fome de vitória' para iniciar sua recuperação na entidade a partir deste sábado.

"Eu comecei a fazer mais treino de força, porque eu senti que faltou um pouco para mim, preparação física em relação à dieta também... Agora eu vou focar mais no 52 kg. Então, eu dei uma ajustada na dietinha. O que mais ajuda o atleta é ele querer ganhar, então, vindo de duas (derrotas), mesmo que tenham sido em uma categoria de peso diferente, eu estou com muita vontade de ganhar mesmo. E outra, eu estou com um contrato novo, então eu quero muito ganhar", concluiu.

Apesar da má fase, Amanda Ribas segue prestigiada dentro do principal evento de MMA do planeta. Prova disso é que o combate contra Tabatha Ricci marcará o início do novo vínculo da atleta mineira com o Ultimate. Agora, de acordo com o anúncio feito pela própria nas redes sociais, a peso-palha possui seis lutas previstas no seu contrato com o UFC.

