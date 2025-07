Vasco no drama e Galo quase lá: times tentam se unir ao Flu nas 8ªs da Sula

Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Vasco iniciam hoje a luta pela classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o UOL mostra a situação de cada um dos brasileiros presentes no playoff da competição.

Atlético-MG

Venceu o Bucaramanga por 1 a 0 e tem o melhor cenário do quarteto verde-amarelo, precisando apenas do empate para avançar. O time vai a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Em caso de classificação, o time de Cuca terá como adversário nas oitavas de final o Godoy Cruz, da Argentina, que liderou o Grupo D na primeira fase.

Bahia

O time não saiu do 0 a 0 com o América de Cali (COL) no jogo de ida, e busca uma vitória fora de casa para avançar. Em caso de empate, a disputa irá para os pênaltis. O confronto acontece hoje, ás 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero.

O vencedor deste confronto terá pela frente o Fluminense, único brasileiro a garantir vaga direta para as oitavas de final da Sula. O Tricolor foi o primeiro colocado do Grupo F.

Grêmio

O Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Alianza Lima e avança em caso de vitória por três gols de diferença. Em caso de vitória na Arena pela diferença de dois tentos, a disputa irá para os pênaltis. O jogo está marcado para amanhã, às 21h30 (de Brasília).

A Universidad Católica (EQU) aguarda este confronto para conhecer seu adversário nas oitavas de final. O time equatoriano liderou o Grupo B e está invicto na competição.

Vasco

O Cruzmaltimo perdeu por 4 a 0 para o Independiente del Valle e tem a pior missão entre os brasileiros. O Vasco precisa de uma vitória por quatro gols de saldo para levar a disputa para os pênaltis e de cinco gols para avançar direto às oitavas. O confronto acontece hoje, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

O vencedor terá pela frente o Mushuc Runa, do Equador, que liderou o Grupo E — do eliminado Cruzeiro — com cinco vitórias e um empate.

Veja o chaveamento da Sul-Americana