Brasil goleia Paraguai e garante vaga antecipada na semifinal da Copa América feminina

Nesta terça-feira, pela quarta rodada do Grupo B da Copa América feminina, o Brasil duelou com o Paraguai no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador, e goleou por 4 a 1. Os gols da Seleção foram marcados por Yasmin (2), Amanda Gutierres e Duda Sampaio, enquanto Claudia Martínez Ovando descontou.

Com o resultado positivo, a Seleção, comandada por Arthur Elias, alcançou nove pontos, na liderança do grupo, e se classificou antecipadamente à semifinal do torneio. Para garantir a ponta do Grupo B e enfrentar o segundo colocado do A na próxima fase, basta apenas um empate contra a Colômbia na última rodada. O Paraguai, por sua vez, seguiu na terceira colocação, com os mesmos três somados.

O Brasil encara a Colômbia na próxima sexta-feira (25), no Estádio Banco Guayaquil. A bola rola às 21h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Paraguai encerra a fase de grupos contra a Venezuela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

O primeiro gol do Brasil foi marcado aos 26 minutos da etapa inicial, com Yasmin. A atleta cobrou falta e enganou a goleira Belotti, que esperava por um desvio na área. Assim, a bola se perdeu no fundo das redes.

Aos 38, ainda do primeiro tempo, Yasmin voltou a marcar. Novamente de falta, a jogadora repetiu a cobrança do primeiro e anotou um novo tento muito parecido.

Camila Arrieta, do Paraguai, foi expulsa aos quatro minutos do segundo tempo por bater e puxar Marta. Assim, o Brasil aproveitou a vantagem numérica e ampliou com Amanda Gutierres, aos 14. A jogadora dominou a assistência de Angelina e completou para as redes.

O Paraguai fez seu gol de honra com Martinez Ovando, que aproveitou o vacilo da zaga do Brasil aos 20 minutos.

A Seleção Brasileira, porém, fechou a conta com Duda Sampaio, aos 30. Com passe de Angelina, a atleta dominou no peito e não perdoou.