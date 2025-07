Brahma quis fazer ação na praia com Renato Gaúcho e Abel jogando futevôlei

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira no Rio. E se Abel Ferreira encontrasse Renato Gaúcho na rede de futevôlei na praia de Ipanema?

O plano era concretizar o convite feito no Mundial de Clubes. Mas ainda não será desta vez. E não foi por falta de interessados.

A Brahma tomou a iniciativa e procurou as partes para fazer uma ação publicitária. Só que não deu certo, segundo o UOL apurou.

Da parte de Abel, ficou difícil casar a agenda de treino e viagem ao Rio para o duelo com o Fluminense, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão.

Abel até gostou da ideia, mas só estaria disponível se fosse durante as férias.

O técnico prefere focar na preparação das partidas e evita agendas paralelas em véspera ou dia de jogo.

Pela programação da viagem, um horário viável para pegar o sol carioca seria na manhã da partida. Aí, não deu certo.

No Fluminense, o clima também não é festivo — e olha que ontem foi aniversário de 123 anos do clube.

Apesar do desempenho histórico no Mundial, com o time chegando à semifinal, o choque de realidade no retorno ao Brasil tem sido duro.

O Fluminense perdeu dois jogos seguidos, para Cruzeiro e o clássico com o Flamengo. Agora, encara outro time que esteve no Mundial, em casa e com a pressão por mostrar reação. Desde o jogo passado, sem Jhon Arias.