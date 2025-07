Boto é culpado? Rodrigo Mattos analisa vazamentos no Flamengo

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, não tem responsabilidade pelo novo problema interno do clube, envolvendo De La Cruz, opinou Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

O colunista explicou que José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Flamengo, está à parte do futebol na estrutura do clube. O dirigente teve um áudio vazado em que expõe a situação clínica de Nico De La Cruz.

Dessa vez, o Boto não tem responsabilidade. A estrutura que montaram é que o Runco é um chefe de departamento médico que está à parte do futebol. Tem médicos que cuidam do dia a dia e o Runco não é um médico do dia a dia. [...] Ele aparece de vez em quando, e dá uma declaração dessas em um grupo de conselheiros. Todo mundo sabe que uma declaração dessas em um grupo desses é uma declaração pública.

Um médico falar publicamente de um jogador isso é totalmente antiético. [...] Se ele tiver todas as informações para fazer essas afirmações - e eu tenho dúvidas -, ele já não deveria expor um paciente dele, uma pessoa que ele está tratando. [...] Ele não trata o De La Cruz, então ele tem informações parciais, dos médicos que trabalham para ele. O De La Cruz tem uma lesão no joelho. Mas que impede ele de jogar futebol? Ele jogou o primeiro semestre.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo