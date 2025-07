Bortoleto faz elogios e vê Verstappen no mesmo patamar que Senna: 'Melhor de todos os tempos'

Às vésperas de fazer mais uma estreia na sua primeira temporada na Fórmula 1, no GP da Bélgica, Gabriel Bortoleto exaltou sua amizade com Max Verstappen e o comparou ao ídolo Ayrton Senna: "Para mim, junto com Ayrton Senna, ele é o melhor piloto de todos os tempos".

A comparação do tetracampeão mundial com o ídolo nacional, considerado por muitos como o melhor da história, foi feita em entrevista na qual falou sobre sua amizade com o holandês, ao site Motorsport.com.

"Max é um cara fantástico. Para mim, junto com Ayrton Senna, ele é o melhor piloto de todos os tempos. Admiro muito a maneira como ele encara as corridas, sua compreensão do esporte, sua compreensão do carro e a calma com que ele encara tudo. Ele é realmente um exemplo para mim de como eu quero ser como piloto", afirmou o brasileiro.

Bortoleto revelou que o piloto da Red Bull o ajudou a chegar à F-1. "Sei que Max não costuma falar sobre isso, especialmente na mídia, mas isso é algo em que ele me ajudou: contar às pessoas na Fórmula 1 sobre mim. Como ele viu que eu estava obtendo bons resultados, ele quis me ajudar."

O brasileiro da Sauber conheceu Verstappen ainda em 2017, quando tinha apenas 12 anos. Bortoleto tem até uma foto, que rodou a internet, ao lado do holandês em uma corrida de kart.

"Max tinha acabado de terminar seu segundo ano na Fórmula 1 e os caras da CRG sempre falaram muito bem dele. Por isso, eu tinha ouvido falar muito sobre ele e estava ansioso para conhecê-lo. Quando ele apareceu uma vez, eu lhe pedi uma foto. Ele foi super simpático. É engraçado ver essa foto agora."

A amizade, contudo, só surgiu anos depois, quando Bortoleto já competia nas categorias de acesso à F-1. Em 2023, quando ele disputava a Fórmula 3, os dois começaram a participar de corridas virtuais e outros vídeo games. "Desde então, temos tido muito contato e ele me ajuda muito. Por exemplo, ele me ajudou muito no meu caminho para a Fórmula 1, me dando muitas dicas e conselhos e conversando com as pessoas no paddock sobre mim."

Ambos estarão juntos novamente no fim de semana, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps. Bortoleto se diz ansioso para competir, aproveitando o bom momento da Sauber na temporada. Será a estreia do brasileiro no traçado em um carro de F-1.

"Sempre gostei de correr em Spa durante a minha carreira de juvenil, por isso estou ansioso por experimentar pela primeira vez num carro de Fórmula 1", afirmou o brasileiro. "O clima na equipe está muito positivo no momento, e isso me dá uma motivação extra. Precisaremos estar no nosso melhor neste fim de semana, especialmente com o desafio adicional de uma corrida sprint, o que significa menos tempo de treino para acertar as coisas."