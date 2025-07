Benfica anuncia contratação de Richard Ríos, ex-Palmeiras; veja detalhes

O Benfica anunciou na noite desta terça-feira a contratação do meia colombiano Richard Ríos, ex-Palmeiras. Ele assinou um vínculo por cinco temporadas, ou seja, até junho de 2030. O atleta se despediu do Verdão no último domingo e acompanhou a vitória do clube por 3 a 2 sobre o Galo, pelo Brasileirão, apenas do camarote do Allianz Parque.

Ríos chegou a Lisboa nesta terça-feira para realizar os exames e, finalmente, assinar o contrato. O Benfica revelou que pagou 27 milhões de euros (R$ 176 milhões) por 100% dos direitos do jogador. O negócio chega a 30 milhões de euros (R$ 196 milhões) já que o time português pagará diretamente a Ríos sua parte dos direitos econômicos.

Ríos anunciado como reforço do Benfica (Foto: Divulgação/Benfica)

O Palmeiras tinha 70% de Ríos, enquanto outros 10% eram do próprio Ríos, 13,34% do Flamengo e 6,66% do Guarani.

Conforme divulgado pelo Benfica, a cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros (R$ 654 milhões). O clube de Lisboa ainda será responsável por uma parcela do mecanismo de solidariedade a clubes que participaram na formação do jogador, a qual se estima num montante adicional de, aproximadamente, 419 mil euros (R$ 2,7 milhões).

Richard Ríos estava no Palmeiras de desde 2023. Pelo Verdão, ele disputou 138 jogos e marcou 11 gols. Além disso, conquistou um Brasileiro (2023) e um Paulista (2024).