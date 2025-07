Athletico-PR empata com a Ferroviária e perde chance de encostar no G4 da Série B

O Athletico-PR empatou com a Ferroviária por 1 a 1 nesta terça-feira, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Stiven Mendoza balançou as redes para a equipe paranaense, enquanto Juninho marcou para o time paulista.

Com o resultado, o Furacão, nono colocado, agora com 24 pontos, desperdiçou a chance de encostar no quarto colocado Vila Nova, que se encontra com 27 somados. Já a Locomotiva saiu, ainda que momentaneamente, da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª posição, com 19 pontos.

Pela 19ª rodada da Série B, o Athletico-PR encara o América-MG, no dia 27 (um domingo). A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Independência. A Ferroviária, por sua vez, encara o Operário-PR, na Fonte Luminosa. O duelo acontece no sábado, dia 26, às 18h30.

Fim de jogo. Empate com um pênalti absurdo marcado pela arbitragem. #Athletico #CAPxAFE pic.twitter.com/rHEOZIsJ8k ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 23, 2025

Athletico-PR x Ferroviária

O Furacão abriu o placar aos 17 minutos do segundo tempo, com Stiven Mendoza. O colombiano aproveitou a falha da defesa da Ferroviária, invadiu a área e bateu no canto direito do goleiro Dênis Júnior.

Já aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti para a Ferroviária após toque de mão de Dudu na área. Os jogadores do Athletico reclamaram muito, alegando que a bola bateu na cabeça do atleta. Mesmo após consulta no VAR, o árbitro decidiu manter sua marcação de campo.

Na cobrança, Juninho deslocou o goleiro Santos e deixou tudo igual em Curitiba.

Operário-PR vence o Atlético-GO

Mais cedo, o Operário venceu o Atlético-GO por 3 a 0, no Estádio Germano Kruger. Os gols do triunfo foram marcados por Índio, Gabriel Boschilia e Brenno Pereira.

Desta maneira, o time paranaense subiu para o 12º lugar, com 22 pontos. Já o Dragão aparece duas posições abaixo, com a mesma pontuação.