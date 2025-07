Atacante do Palmeiras, Paulinho passa por cirurgia na perna direita; retorno deve ser apenas em 2026

O atacante Paulinho, do Palmeiras, passou por cirurgia na tíbia da perna direita na tarde desta terça-feira. O procedimento foi bem-sucedido e o camisa 10 começará a recuperação com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance nos próximos dias.

O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas o próprio Paulinho, logo após a Copa do Mundo do Clubes disse que o tratamento o deixaria de fora do restante do ano.

Quando ainda pertencia ao Atlético-MG, Paulinho precisou passar por cirurgia na tíbia e chegou ao Palmeiras em recuperação do procedimento e ainda sim sendo um dos principais reforços. Com isso, o jogador ficou fora de todo o Campeonato Paulista, do início do Brasileirão e da primeira fase da Libertadores.

Paulinho só estreou pelo Verdão em abril. A tendência era de que Paulinho estivesse 100% para disputa do Mundial, que aconteceu entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos. Contudo, o atleta precisou seguir cronograma individual para controlar carga e tinha tempo contado para estar em campo.

Mesmo nessas condições, foi importante para o time e saiu do torneio com dois gols marcados e uma assistência. Ao todo, ele disputou 16 partidas pelo time paulista, apenas uma como titular, marcou três gols e deu duas assistências.

Com isso, o Departamento Médico do Palmeiras optou por realizar um novo procedimento para que o atleta não sofresse riscos nem se desgastasse mais. O coordenador médico do clube, Pedro Pontin, explicou sobre o novo procedimento antes de realizá-lo.

"A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente, agrega-se, junta-se a essa fixação, o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta, colocado no local da lesão e essa fixação, então, ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar, então, futuramente, as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido", explicou Pedro Pontin.