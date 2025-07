Arsenal fecha a contratação do atacante Viktor Gyokeres, sensação do futebol europeu

Uma das mais longas novelas do futebol europeu nesta janela de transferências chegou ao fim. O Arsenal finalmente concluiu a contratação do atacante sueco Viktor Gyokeres, do Sporting. Os Gunners terão que desembolsar cerca 63,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 415 milhões) em taxa fixa, além do acréscimo de 10 milhões de euros em cláusulas adicionais.

Gyokeres assinará com o Arsenal por cinco anos, em contrato válido até junho de 2030. O sueco já tinha indicado ao Sporting que queria deixar o clube e, por isso, foi liberado das atividades de pré-temporada da equipe para negociar os últimos detalhes de sua transferência ao time inglês.

A informação sobre o acerto entre Arsenal e Sporting foi dada em primeira mão pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol.

Negociação difícil por uma sensação da Europa

O Arsenal estava há várias semanas negociando a contratação de Gyokeres com o Sporting. Entretanto, o clube inglês recebeu algumas negativas em relação aos valores, mas agora conseguiu chegar a um acordo.

Além do Arsenal, o Manchester United demonstrou um enorme interesse em contar com o Gyokeres, o que causou uma ligeira preocupação nos Gunners.

Gyökeres era um dos principais alvos desta janela de transferências pelas duas últimas temporadas que fez no Sporting, onde foi bicampeão português. Ele encerrou a temporada de 24/25 como vice-líder na artilharia europeia, atrás de Mbappé apenas pelo cálculo que considera um peso menor para o Campeonato Português.

Juntando a seleção sueca e o Sporting, foram 63 gols em 58 jogos, ou seja, uma média superior a um gol por partida. Ao todo, nos dois últimos anos, Gyokeres marcou 109 vezes. Ele chega a Londres para disputar vaga com Mikel Merino - que foi improvisado como atacante -, o alemão Kai Havertz e o brasileiro Gabriel Jesus.