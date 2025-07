Aprendizado! Tabatha Ricci explica como derrota no UFC Macau elevou sua confiança

Em novembro de 2024, Tabatha Ricci competiu profissionalmente pela última vez. Na ocasião, no UFC Macau, a brasileira foi derrotada por Yan Xiaonan via decisão unânime dos juízes. O revés freou uma sequência positiva de duas vitórias prévias na categorias dos palhas (52 kg). Mas apesar do tropeço, 'Baby Shark' consegue enxergar o lado positivo daquela experiência. Segundo a própria, o resultado negativo contra a striker chinesa foi fundamental para trabalhar dois pilares de seu jogo: a autoconfiança e a evolução técnica.

Conforme relatou em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Tabatha enfrentava, à época, a número 2 do ranking e ex-desafiante ao cinturão - de longe o maior desafio esportivo de sua carreira. Sendo assim, por ter tido a experiência de se testar contra uma representante do pelotão de elite dos palhas em Yan Xiaonan, a brasileira admitiu que a confiança em si própria para os confrontos seguintes cresceu exponencialmente.

"Infelizmente não consegui colocar minha estratégia nessa luta. Mas lutando contra a Yan, uma pessoa lá de cima do ranking. Foi uma das lutas mais importantes da minha carreira, principalmente de desafio. Sentir como é o alto nível ali, contra a primeira, segunda do ranking. Então foi uma das melhores experiências da minha carreira. Sou muito agradecida pela experiência, por ter sentido como é o alto nível e sentir que posso dar de cara com qualquer uma da categoria. Porque considero a Yan a melhor da nossa categoria na parte de trocação. Então estar no octógono com ela me deu muita confiança", relembrou Ricci.

Margem para evolução

Desde que acabou superada por Xiaonan, Tabatha se manteve ativa somente nos treinos. Seu primeiro desafio após a derrota para a chinesa será neste sábado (26), no UFC Abu Dhabi, quando medirá forças contra a compatriota Amanda Ribas. Depois de oito meses de inatividade, 'Baby Shark' pretende colocar em prática os aprendizados oriundos de sua última apresentação para voltar à coluna das vitórias em grande estilo.

"Saindo desse combate, eu percebi que posso enfrentar qualquer uma da categoria na parte da trocação. Porque a Yan é uma das melhores em pé, então me deu bastante confiança para as próximas lutas. Também aprendi bastante e espero poder mostrar nessa próxima luta contra a Amanda a minha evolução na parte estratégica, na parte de ângulos, de distância. Tenho certeza que melhorei muito dessa (última) luta para agora. Estou bem empolgada para mostrar para vocês", frisou a atleta de 30 anos.

Com um cartel de 11 vitórias e três derrotas, Tabatha Ricci desponta na décima posição do ranking até 52 kg. Caso vença Amanda Ribas no UFC Abu Dhabi deste sábado, a brasileira pode avançar degraus importantes e 'roubar' a sétima colocação de sua rival. Além da dupla, o 'Esquadrão Brasileiro' terá mais dois representantes em ação neste sábado: Marcus Almeida, o 'Buchecha' e Carlos Leal.

