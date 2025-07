André Ramalho destaca força do Corinthians na Arena e projeta duelo contra o Cruzeiro

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians tem um importante - e complexo - desafio pelo Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Cruzeiro, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 16ª rodada da competição nacional.

Provável titular do Corinthians no confronto, o zagueiro André Ramalho destacou a força da equipe na Arena e projetou o embate diante da Raposa. Em 22 partidas em casa na atual temporada, o Timão soma 15 vitórias, quatro empates e tem apenas três derrotas.

"Temos que mostrar nossa força dentro de casa, principalmente. Sempre foi uma força do Corinthians. Já provamos, em diversos momentos, que qualidade a gente tem, que capacidade a gente tem. Precisamos aplicar isso. Colocar em prática desde o primeiro minuto de jogo para que a gente consiga se impor sobre o adversário, nesse caso o Cruzeiro", disse à Corinthians TV.

"Sabemos da qualidade do oponente, obviamente, mas temos totais condições de vencer esse jogo. Para isso, temos que deixar tudo dentro de campo", complementou o zagueiro.

O Corinthians se prepara para a partida de amanhã (23), contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Assista completo ?? https://t.co/rycgNlCU7T#VaiCorinthians pic.twitter.com/Awh2mE1yYO ? Corinthians (@Corinthians) July 22, 2025

Ramalho reconheceu que o Corinthians tem problemas a corrigir e valorizou o dia 'extra' que o Corinthians teve de preparação. O Alvinegro entrou em campo no último sábado, mas se reapresentou já no domingo e, desde então, tem trabalhado para enfrentar o Cruzeiro.

"Importante ter esse dia extra de recuperação. Sabemos como é desgastante a rotina de jogos como um todo. Nesses momentos, temos que aproveitar para trabalhar, acertar detalhes que precisam ser melhorados. Vimos isso no último jogo, que temos coisas a ser corrigidas. Pegamos esse tempo para ajustar o que tem que ser ajustado e se preparar da melhor maneira para o jogo de manhã", finalizou o camisa 5.

O Corinthians sabe que não terá vida fácil pela frente no embate desta quarta-feira. Com uma defesa instável, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior encara o melhor ataque do Campeonato Brasileiro.

O clube mineiro ainda é o atual líder da Série A, com 33 pontos conquistados, enquanto o Timão está na décima posição, com 19. O Alvinegro vem de derrota para o São Paulo, por 2 a 0, fora de casa. Já o Cruzeiro goleou o Juventude, por 4 a 0, no Mineirão.