América de Cali elimina o Bahia e pega o Flu nas oitavas da Sul-Americana

O América de Cali venceu o Bahia por 2 a 0 nesta terça-feira, em confronto pelo duelo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Após empate sem gols no primeiro jogo, no Brasil, os colombianos conseguiram a classificação em casa e vão pegar o Fluminense nas oitavas do torneio.

Os gols do jogo foram marcados por Jhon Murillo e Garcés, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos 51 do segundo.

A equipe colombiana volta a campo pela competição contra o Fluminense, líder do grupo F da Copa Sul-Americana. O América de Cali disputou os playoffs após ter ficado na segunda posição do grupo C da Sula, enquanto o Tricolor de Aço foi o terceiro no grupo F da Libertadores.

Erro incrível do Bahia dá vitória ao rival no 1º tempo

Murillo comemora gol marcado pelo América de Cali contra o Bahia na Sul-Americana Imagem: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Marcos Felipe acabou entregando a bola para o América de Cali, que abriu o placar aos 28 minutos da primeira etapa. Após tentativa de passe de Jhon Murillo, a defesa do Bahia se complicou e Ramos Mingo recuou para o goleiro de forma errada, que devolveu a bola para o atacante do clube colombiano. De longe, o camisa 11 do América balançou as redes vazias.

Depois de levarem o gol, os brasileiros começaram a sofrer mais com a pressão dos rivais e quase tomaram o segundo no último lance da etapa inicial.

Brasileiros sofrem segundo gol no fim e caem na Sula

Navarro e David Duarte em ação durante jogo entre América de Cali e Bahia na Sul-Americana Imagem: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Na segunda etapa, o Bahia novamente criou pouco e quase não finalizou contra o gol do América. Apesar de ter anotado seis chutes nos 45 minutos finais, não obrigou nenhuma defesa do goleiro Jorge Soto. A melhor oportunidade aconteceu com Kayky, aos 27 minutos, que recebeu lindo passe de cavadinha de Jean Lucas e acabou finalizando por cima do gol colombiano.

A reta final do segundo tempo foi marcada por muitas faltas anotadas pelo árbitro e o segundo gol do América de Cali, já aos 51 minutos. Com apenas dois atletas do Bahia dentro da área, Garcés subiu de cabeça e finalizou o placar pelos colombianos com 2 a 0 para concretizar a ida às oitavas da competição.