Advogado de Augusto Melo tem liminar negada e segue afastado do Parque São Jorge

Advogado e aliado de Augusto Melo, Ricardo Jorge entrou com uma ação para tentar cassar sua suspensão liminar do quadro associativo do clube, mas teve a liminar negada pela Justiça nesta terça-feira. O ex-diretor administrativo do Corinthians foi afastado preventivamente de suas atividades no Parque São Jorge por 60 dias no último dia 11 de julho.

A liminar de Ricardo Jorge, portanto, foi indeferida pela Justiça de São Paulo. A decisão foi referendada e assinada pela juíza Dra. Fernanda Perez Jacomini, da 5ª Vara Cível do Foro Regional VIII do Tatuapé.

No documento, ao qual a Gazeta Esportiva teve acesso, a juíza argumentou que não foram identificadas irregularidades no processo de afastamento de Ricardo Jorge.

"A documentação acostada não demonstrou, de forma cabal, a certeza no direito do autor ou dúvida suficiente quanto à legalidade do procedimento administrativo, a conceder a tutela pleiteada sem a oitiva da parte contrária", explicou a juíza.

O documento também explicitou que Ricardo Jorge solicitou a derrubada da suspensão para retornar às atividades no Parque São Jorge, mas destacou que o autor "não comprovou a necessidade de sua presença no clube" para o desempenho de suas funções.

(Foto: Reprodução/Instagram)

ENTENDA O CASO

No último dia 11 de julho, todos os sócios do Corinthians e aliados do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, que participaram do ato do dia 31 de maio no Parque São Jorge, foram afastados liminarmente do Corinthians por 60 dias. A decisão foi tomada pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do clube.

No dia 1º de julho, Claudinei Alves, José Valmir Costa e Fernando Monteiro Alves foram os primeiros aliados de Augusto Melo a serem afastados liminarmente do Corinthians após decisão da Comissão de Ética dos Associados. Dez dias depois, Rodrigo Bittar, membro da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo e relator do caso, reconheceu a conexão das denúncias, unificou-as e afastou os demais sócios envolvidos no ato.

Alessandro Ginez, Alexandre Martin, Claudinei Alves (ex-diretor da base do Corinthians), Diego Nunes de Carvalho, Fernando Monteiro Alves (primo de Duílio, ex-presidente do Corinthians), Hamilton da Silva Lima, José Valmir da Costa (ex-secretário-geral e ex-diretor adjunto da base), Luiz Soriano, Marcelo Luiz Favretti, Marcos Ragazzi, Renan Bohus da Costa, Ricardo Jorge (advogado de Augusto Melo), Ricardo Rodrigues Namem, Robson Masculino Martins e Viviane Vicente estão, portanto, afastados de suas atividades no Parque São Jorge por 60 dias.

Na decisão, o relator ainda determinou a intimação dos conselheiros Carlos Eduardo Melo Silva, Laercio Ferreira Victoria, Leandro Olmedila, Marcos Coelho Abdo, Maria Angela de Souza Ocampos, Mário Mello Júnior, Paulo Juricic, Paulo Rogério Pinheiro Jr., Peterson Ruan Aiello do Couto Ramos, Rodrigo Simonnini Gonzalez, Ronaldo Fernandez Tomé e Wanderson Salles (ex-diretor de marketing), assim como do presidente afastado Augusto Melo, para prestarem manifestações sobre o pedido de afastamento liminar em até 15 dias úteis.

Os nomes mencionados acima ainda não estão afastados, mas terão suas manifestações analisadas pela Comissão de Ética. Os conselheiros podem se juntar aos demais associados ou não, a depender da decisão do órgão. Ainda assim, ao fim deste processo, todos os sócios afastados, juntamente com o ex-presidente Augusto Melo, correm o risco de serem expulsos do clube pelos atos do último dia 31 de maio.