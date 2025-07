Volkanovski defende revanche entre Holloway e Topuria pelo título dos leves

Atual campeão peso-pena (66 kg) do UFC e um dos maiores nomes da história da categoria, Alexander Volkanovski acredita que Max Holloway merece uma nova chance contra Ilia Topuria - agora, em uma eventual disputa de cinturão nos leves (70 kg). Em declaração recente no seu canal no 'Youtube', o australiano analisou o cenário atual e defendeu a ideia de uma revanche entre os dois, que se enfrentaram pela primeira vez em 2024, ainda na divisão até 66 kg.

Na ocasião, o havaiano foi superado por nocaute, no que marcou sua despedida definitiva do peso-pena, onde foi campeão. De volta, agora para ficar, à divisão dos leves, Max deu a volta por cima com uma expressiva vitória sobre Dustin Poirier, na luta principal do UFC 318, no sábado (19), defendendo com sucesso seu título 'BMF' ('mais durão').

"Eu sei que o Max acabou de lutar contra ele, mas agora seria nos leves, onde os dois querem estar. É só olhar quem ele venceu nessa categoria: Gaethje, que considero o principal nome na corrida pelo título, e Poirier, que acabou de disputar o cinturão. Ele superou os dois. Isso o coloca diretamente na conversa", afirmou Volkanovski.

Para o veterano australiano, o ex-campeão peso-pena construiu rapidamente um histórico relevante entre os leves. Isso o credencia como postulante natural ao cinturão da categoria, em posse do georgiano radicado na Espanha.

"Ou o Arman (Tsarukyan). Obviamente, ele está no páreo também. Teve aquela encarada com o Paddy Pimblett, tem uma rivalidade surgindo ali. Não sei se essa luta vai acontecer ou se já está fechada. Mas o próximo passo de Max pode muito bem ser a disputa de cinturão. Acho que seria justo", completou.

Opinião de quem conhece

Volkanovski tem propriedade para falar. Ele enfrentou Holloway três vezes - vencendo todas em disputas pelo título dos penas - e perdeu o cinturão da divisão justamente para Topuria, em 2024. Por isso, sua análise sobre um possível reencontro entre os dois tem peso adicional, especialmente em um momento em que o trio segue como protagonista nas categorias mais leves do UFC.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok