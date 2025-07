Vitor Roque tem tarde 'raivosa' elogiada e ganha previsão ousada de Abel

Vitor Roque participou ativamente da vitória do Palmeiras sobre o Atlético-MG, e foi alvo de elogios do técnico Abel Ferreira, que destacou a intensidade do centroavante. O treinador fez uma previsão ousada para o futuro do jogador.

O que aconteceu

Abel Ferreira afirmou que Vitor Roque será uma "máquina" em alguns anos. O técnico disse que, neste momento, todos precisam ajudá-lo para que ele alcance seu potencial máximo.

Esse jogador tem 20 anos, quando ele tiver 24, 25, seguramente será uma máquina. Mas vamos precisar de tempo. E hoje queremos tudo para ontem. Acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. E eu tenho que perceber o que dá energia para ele chegar dentro de campo e tirar o máximo dele. E quando assim é como foi hoje, a torcida reconhece. A torcida reconhece quando falhamos, quando treinador não faz as coisas bem feitas. E quando não é na inspiração, é na transpiração

Abel

O atacante teve participação direta no segundo gol do Palmeiras. Ele desviou o cruzamento de Piquerez, mas a bola só entrou após toque em Junior Alonso, sendo computado como gol contra do zagueiro paraguaio.

O treinador destacou que Roque joga melhor "com raiva". No terceiro gol, ele tomou a bola de Rômulo após perder lance para Everson, iniciou a jogada e encontrou Facundo, que serviu Maurício para marcar.

O 'quase gol' e a 'quase assistência' não mudaram os números de Roque, mas melhoraram sua moral com técnico e torcida. Ele não balança a rede desde 11 de maio, no clássico contra o São Paulo, e soma 26 jogos e três gols desde que chegou ao Verdão.