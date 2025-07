Vitor Roque se destaca pelo Palmeiras e faz partida sólida diante do Galo; veja números

Mesmo sem balançar as redes, Vitor Roque foi um dos principais nomes do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, neste domingo (20), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 teve participação direta nas jogadas dos dois últimos gols.

Atuando por 81 minutos, Vitor Roque finalizou seis vezes (três no alvo), venceu nove dos 13 duelos que disputou ? melhor marca do jogo ?, sofreu seis faltas (também líder da equipe) e acertou dois dos três dribles que tentou. Os números foram retirados do Sofascore.

No segundo gol do Palmeiras, ele desviou a bola antes de ela bater em Júnior Alonso e morrer no fundo da rede. Já no terceiro, foi dele o cruzamento para Facundo Torres, que rolou para Mauricio marcar.

? O @Palmeiras perdeu apenas uma das últimas oito partidas contra o Atlético! ?? ? 8 jogos

? 5V - 2E - 1D (!)

? 71% aproveitamento (!)

? 12 gols

? 6 gols sofridos (!)

? 4 jogos sem sofrer gol (!)

? 20 grandes chances (!)

? 9.5 finalizações p/ marcar gol (!)

? 13.5... pic.twitter.com/GD7KXubbvP ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 20, 2025

Apesar de seguir sem marcar, o jovem atacante celebrou o desempenho e ressaltou a importância do triunfo alviverde. "Atacante vive de gols, sim, mas é seguir trabalhando com humildade. O mais importante é a vitória do Palmeiras", disse após a partida. Ao todo, com a camisa do Palmeiras, Vitor Roque marcou três gols em 26 partidas disputadas.

Com o resultado, o Verdão subiu para a quarta colocação, com 26 pontos, enquanto o Galo permaneceu com 20, em nono. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (23), contra o Fluminense, no Maracanã, às 19h. Já o Atlético-MG foca no duelo contra o Bucaramanga, na quinta, pela Sul-Americana.