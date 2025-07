Vitor Belfort e Wanderlei Silva trocam farpas antes de revanche: "Meu arquirrival"

A aguardada revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva está marcada para o dia 27 de setembro. E, mesmo com mais de dois meses para a realização do confronto, que irá liderar a segunda edição do 'Spaten Fight Night', em São Paulo, os protagonistas do evento já aumentam a expectativa dos fãs com declarações apimentadas. Desafetos declarados, o 'Cachorro Louco' e o 'Fenômeno' trocam farpas e comprovam que a rixa entre os dois é, de fato, uma questão pessoal.

Em entrevista ao programa 'Fantástico', da TV Globo, Wanderlei e Belfort garantiram que o duelo de boxe será à vera. Disposto a dar o troco em um de seus maiores algozes mais de duas décadas depois do primeiro combate, Silva admite que ainda tem o revés de 1998 engasgado. Por sua vez, Vitor projeta o mesmo desfecho no segundo encontro diante do 'Cachorro Louco': vitória por nocaute.

Regras especiais

Regulamentado oficialmente pelo Conselho Nacional de Boxe, o duelo entre Vitor e Wanderlei será tratado como uma 'luta especial', conforme revelou Cinthia Klumpp, Diretora de Marketing da Spaten, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight. Desta forma, ao contrário do que acontece normalmente nos combates masculinos de boxe profissional, onde os rounds costumam ter três minutos e as lutas até 12 rounds de disputa, o embate entre Silva e Belfort terá duração prevista de até oito assaltos de dois minutos cada.

"Tenho essa luta engasgada. 'Ah, ficou engasgada?' Ficou! Não vou falar que não porque ficou. E agora chegou a minha vez. Eu já senti a mão dele. Mas agora ele vai sentir a minha. Por isso estou treinando tanto. Todo mundo tem um arquirrival. Ele é o meu arquirrival, e vou para ganhar", destacou Wanderlei, antes de saber o parecer de seu algoz.

"Quero esclarecer uma coisa muito importante, essa luta não é exibição. Fiz questão de colocar até um bônus para nocaute. Então... eu sei que a passada (Spider vs Sonnen) foi uma exibição, dessa vez a luta é de verdade e muito de verdade", frisou Belfort.

Vitor Belfort vs Wanderlei Silva 2

A revanche, que terá transmissão ao vivo da TV Globo, acontece mais de 25 anos após o primeiro encontro entre os dois, em 1998, também na capital paulista. Na ocasião, sob regras do MMA, Belfort venceu por nocaute em apenas 44 segundos. Desde então, o confronto entre os brasileiros ganhou contornos de rivalidade histórica.

Em 2012, eles chegaram a ser escalados para uma revanche no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Wanderlei acabou derrotado por Rich Franklin, substituto de última hora, em uma das lutas mais comentadas daquele evento.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok