Vila Nova x CRB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta terça-feira, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o CRB às 21h35 (de Brasília), no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). O duelo terá transmissão da RedeTV, da ESPN e do Disney+.

Amanhã tem Tigrão no OBA e vamos jogar juntos em busca dos 3 pontos! Vila Nova F.C. x CRB | 21h35 | OBA#JogaJunto ? @betocorreaphoto pic.twitter.com/7GqG2uNkRs ? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) July 21, 2025

Vila Nova - 24 pontos em 17 jogos - 8º lugar



CRB - 22 pontos em 17 jogos - 11º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vila Nova: Halls; Elias, Maia, Tiago e Willian Formiga; Arilson, João Vieira e Igor; Bruno Xavier, Dodô e Júnior Todinho



Técnico: Luizinho Lopes

CRB: Matheus Albino; Hayner, Henri, Luís Segovia e Matheus Ribeiro; Higo Meritão, Danielzinho e Gegê; Thiaguinho, Willam Pottker e Breno Herculano (Douglas Baggio)



Técnico: Eduardo Barroca

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, com os assistentes Felipe Alan Costa de Oliveira e Karla Renata Cavalcanti de Santana. O VAR será conduzido por Heber Roberto Lopes.