Vasco x Independiente del Valle: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Vasco volta a encarar o Independiente Del Valle na noite desta terça-feira (22), no segundo jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Precisando de um milagre para avançar às oitavas de final da competição, o Cruzmaltino receberá os equatorianos em São Januário, a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida terá transmissão do SBT (TV aberta) e do canal Paramount+ (Streaming).

No jogo de ida, na semana passada, em Quito, o Del Valle goleou a equipe brasileira por 4 a 0 e praticamente assegurou a vaga. Para se classificar, o Vasco precisa vencer por cinco ou mais gols de diferença. Se igualar o saldo construído pelo Del Valle, a decisão será nos pênaltis.

Diante desta missão, o técnico Fernando Diniz mantém a esperança e convoca a torcida para comparecer e apoiar o time.

"É um resultado muito difícil, mas de fato acredito que é possível. Vamos fazer o máximo para conseguir. Eu já convoco o torcedor a vir e nos apoiar. Porque o apoio do torcedor pode ser uma força a mais para a gente", disse o treinador após o empate com o Grêmio no último sábado, pelo Brasileirão.

Diniz não contará com o lateral Lucas Piton, suspenso pela expulsão na partida de ida. Leandrinho e Victor Luis disputam a vaga no time titular. Outros desfalques na equipe vascaína são Philippe Coutinho e GB, entregues ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA



VASCO-BRA X INDEPENDIENTE DEL VALLE-EQU

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 22 de julho de 2025



Horário: 21h30 (Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)



VAR: Heider Castro (COL)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Victor Luis (Leandrinho); Hugo Moura, Tchê Tchê e Garré; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Guido Villar, Matías Fernández, Mateo Carabajal, Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Ronald Briones, Juan Cazares; Darwin Guagua, Emerson Pata e Claudio Spinelli



Técnico: Javier Rabanal