Vasco encerra preparação para decisão contra o Independiente del Valle

Nesta segunda-feira, o elenco do Vasco encerrou a preparação para encarar o Independiente del Valle, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), em São Januário.

Comandados por Fernando Diniz, os atletas realizaram exercícios com e sem bola no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro.

Para a partida, Diniz terá problemas na escalação. Expulso no jogo de ida, o lateral Lucas Piton é desfalque confirmado, assim como Phillippe Coutinho e GB.

O camisa 11 trata uma lesão na panturrilha esquerda, enquanto o atacante se recupera de um problema na coxa esquerda.

O Vasco terá uma missão bastante difícil. Para conquistar a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, o time precisará reverter a derrota por 4 a 0 sofrida no jogo de ida, em Quito. Caso vença por quatro gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Para se classificar diretamente, o time carioca precisará vencer por pelo menos cinco gols de diferença.