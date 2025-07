Terço final dos jogos é o "calcanhar de Aquiles" da defesa do Santos no Brasileirão; veja números

O Santos segue sofrendo com a instabilidade defensiva no Campeonato Brasileiro ? e um padrão vem chamando atenção: dos 17 gols sofridos pelo Peixe até aqui, 13 aconteceram nos últimos 30 minutos das partidas. A recorrência de falhas no terço final dos jogos tem comprometido o desempenho da equipe e agravado a situação na tabela.

A goleada por 3 a 0 sofrida para o Mirassol, no último sábado (19), é um retrato do problema. Todos os gols do time do interior paulista aconteceram após os 69 minutos: Chico da Costa abriu o placar aos 69, Reinaldo ampliou aos 73, e Cristian fechou o placar já nos acréscimos, aos 90+2.

Esse padrão não é isolado. Contra o Fortaleza, mesmo vencendo por 3 a 2, o Santos sofreu dois gols de pênalti de Yago Pikachu aos 71 e 74 minutos. Na derrota para o Botafogo na Vila Belmiro, Arthur marcou aos 86 e, no revés diante do Corinthians, Yuri Alberto balançou as redes aos 66.

A lista de gols sofridos na reta final segue: Cristian Oliveira, do Grêmio, marcou aos 77. Diante do Bragantino, foram dois tentos no segundo tempo: Eduardo Sasha aos 63 e Laquintana aos 83.

Samuel Xavier, do Fluminense, marcou aos 96 na derrota santista por 1 a 0 no Maracanã e Luciano Juba deixou aos 90, no empate em 2 a 2, na Vila Belmiro. Pra finalizar, na rodada de estreia, Vegetti deixou para o Vasco no triunfo por 2 a 1, aos 77 minutos.

Preocupação para o Santos

Esses números mostram que o Santos vem sofrendo para manter a concentração e a consistência defensiva no momento mais decisivo das partidas. A equipe comandada por Cléber Xavier já demonstrou competitividade em alguns duelos, mas a queda de rendimento no fim dos jogos acende o sinal de alerta ? principalmente com a equipe de volta à zona de rebaixamento. O Alvinegro é o 17º, com 14 unidades.

Na próxima rodada, o desafio será conter o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Diante da urgência por recuperação, suportar a pressão nos minutos finais será crucial para evitar novos tropeços.