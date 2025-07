Tapia revela detalhes de conversa com Crespo e justifica escolha pelo São Paulo: "Briga por tudo"

Dois dias após ter estreado com a camisa do São Paulo, Gonzalo Tapia foi oficialmente apresentado como novo reforço do clube nesta segunda-feira no SuperCT. O chileno de 23 anos tem contrato de empréstimo válido até 30 de junho de 2026 com o Tricolor.

Tapia, emprestado pelo River Plate, é o primeiro reforço oferecido pela diretoria do São Paulo ao técnico Hernán Crespo. O treinador, inclusive, foi decisivo para a chegada do chileno. Ele teve uma breve conversa com o atleta, que revelou alguns detalhes do bate-papo que o convenceu a jogar pelo Tricolor.

"Foi uma conversa curta, do que esperava de mim e do que espera que eu entregasse à equipe. Ele vê algo muito positivo em mim e creio que posso dar esse passo de ajudar no que querem e nas posições que me acomodam. Vamos jogo a jogo, semana a semana, aprendendo, somando, e o mais importante, que é ganhar", contou o jogador.

"Gosto muito das ideias. Nesses dias, ele tratou de me explicar tudo que quer de mim, o que quer que eu gere dentro da equipe, como quer que eu encontre meu jogo. Passando os dias, passando as semanas, vou entendendo melhor e o conhecendo melhor", completou.

Tapia foi revelado pela Universidad Católica, do Chile, onde se destacou com 22 gols e 10 assistências em 117 partidas. Ainda pelo clube chileno, conquistou a Liga Chilena e a Supercopa do Chile. Em 2025, chamou a atenção do River Plate, que o contratou no início da temporada.

No entanto, teve poucas oportunidades: foram apenas sete jogos e nenhuma participação direta em gols. Mesmo com a passagem discreta na Argentina, ele segue sendo visto como um jogador promissor. O novo capítulo da carreira, agora, será no São Paulo.

"O que me motivou mais é vir a uma equipe grande do Brasil, que briga por tudo. Todas as competições, é um time que sempre vai estar aí, lutando por todos os campeonatos, o que é o mais lindo. Me motivou também o corpo técnico, todo o projeto que tem o clube. Tudo que pensam que posso entregar à equipe. Estou muito feliz de estar aqui", justificou o atleta.

Tapia nunca jogou no futebol brasileiro. Neste sentido, seria natural que procurasse conversar com jogadores que passaram pelo clube antes de assinar com o São Paulo. O atacante, porém, destacou que isso não foi necessário devido à grandeza do Tricolor.

"Tive uma conversa com Galoppo, que me falou maravilhas do clube. Mas não é necessário que me falem do clube, porque quando se trata do São Paulo, é um clube enorme, um dos maiores do Brasil e mais conhecidos no país e na América do Sul. Assim, não é necessário perguntar, porque só de falar o nome, se sabe o que tem pela frente", exaltou o atleta.

O contrato de Gonzalo Tapia com o São Paulo é de empréstimo, mas prevê uma opção de compra que pode ser acionada pelo São Paulo ao término do vínculo. O atacante, porém, não demonstrou preocupacão quanto à isso e crê ter tempo para demonstrar seu futebol na equipe.

"Creio que sim [se há tempo para desempenhar bem]. Não penso nisso em convencer ninguém. Estou focado no dia a dia, em treinar bem, jogar partida a partida, ganhar, porque esse clube tem que ganhar sempre, seja onde for. É isso que penso", finalizou o atleta.

Tapia chega ao São Paulo para dar mais opções ao setor ofensivo tricolor, bastante prejudicado com as lesões de nomes como Calleri, Lucas e Oscar. O atacante, inclusive, está à disposição para o duelo desta quinta-feira contra o Juventude. A bola rola às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.