Tapia celebra estreia pelo São Paulo, se impressiona com ambiente do Morumbis e exalta Luciano

O Majestoso do último sábado foi especial para o atacante Gonzalo Tapia. Anunciado pelo São Paulo na última sexta-feira, o chileno de 23 anos estreou já no clássico diante do Corinthians, no Morumbis, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tapia fez o primeiro jogo pelo São Paulo em um Morumbis lotado, que recebeu quase 50 mil pessoas. O camisa 14 foi acionado aos 34 minutos da etapa final e substituiu Luciano, autor dos dois gols da vitória tricolor. Apresentado nesta segunda-feira como novo reforço tricolor, ele celebrou a estreia pelo clube.

"Estrear em um clássico é lindo. Primeiro ganhando, se gerou um ambiente muito lindo. Jogamos muito bem. Creio que foi algo totalmente geral, não só pelo resultado, mas também pelo jogo que fizemos", avaliou o jogador.

O chileno também valorizou o ambiente do Morumbis e a festa dos torcedores são-paulinos nas arquibancadas. A torcida estava receosa com o time próximo à zona de rebaixamento, mas os dois gols de Luciano em menos de cinco minutos e a vitória tricolor fizeram o estádio pulsar.

"Foi impressionante. O ambiente que se gerou pelo clássico, a torcida que empurra a todo momento, o movimento que gera todo o estádio. É imponente e te dá uma energia extra de jogar, querer ganhar o clássico, entrar com uma motivação máxima. Creio que não só nos clássicos, será assim todo o ano, e isso é maravilhoso", destacou Tapia.

? AO VIVO! Acompanhe a entrevista coletiva de apresentação do atacante Tapia! ? https://t.co/UObymJVePy#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/FpBgJM2ypR ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 21, 2025

Por fim, Tapia ainda exaltou Luciano. O camisa 10 tem sido um dos principais líderes do elenco nos últimos anos e pode servir como referência para o novo reforço.

"Luciano é um grandíssimo jogador, não só pelo que fez no clássico, que foi enorme. O que ele vem fazendo na carreira... é um jogador muito querido aqui. Obviamente que os mais novos sempre o têm como referência, que sempre aprendemos com ele. É muito lindo ter um companheiro assim e vou aprender muito ao lado dele".

Gonzalo Tapia tem 23 anos e foi revelado pela Universidad Católica. Após se destacar pelo clube chileno, o atacante se transferiu ao River Plate no ano passado, mas não conseguiu se firmar no time argentino, recebendo poucas oportunidades para mostrar seu valor. Ainda que tenha tido passagem discreta na Argentina, ele segue sendo visto como um jogador promissor.

Tapia é o primeiro reforço oferecido pela diretoria são-paulina ao técnico Hernán Crespo e chega para dar mais opções ao setor ofensivo, bastante prejudicado com as lesões de Calleri, Lucas e Oscar. Ele tem vínculo de empréstimo até 30 de junho de 2026, com opção de compra prevista ao término do contrato.

Com Tapia à disposição, o São Paulo retorna aos gramados nesta quinta-feira, quando encara o Juventude. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.