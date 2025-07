Surfe: Menina de 12 anos brilha e será a mais jovem em uma etapa do Mundial

A etapa do Taiti do Mundial de Surfe já tem seus representantes locais definidos - e, no feminino, a vaga ficou com uma surfista que fez história.

O que aconteceu

Kelia Gallina, de apenas 12 anos, venceu a triagem disputada nas temidas ondas de Teahupoo e se tornou a mais jovem atleta a garantir uma vaga em uma etapa do Championship Tour.

Filha da ilha e criada nas imediações da bancada, Kelia impressiona pelo domínio técnico e pela maturidade em ondas desafiadoras.

A classificação para o Tahiti Pro a coloca diante da elite do surfe mundial, em uma das etapas mais decisivas da temporada - marcada para acontecer entre os dias 7 e 16 de agosto.

No masculino

No masculino, quem garantiu a vaga foi Mihimana Braye, que venceu Firmin Tairoa na final. Braye deve encarar Yago Dora, líder do ranking mundial, na primeira fase do evento.

Além de Mihimana, o evento masculino contará também com a presença de Kauli Vaast, que recebeu convite da organização.

Kauli é local de Teahupoo e atual campeão olímpico, coroado no mesmo pico nos Jogos Olímpicos de 2024.

Triagem verde-amarela

Vale lembrar que o Brasil também já viveu um capítulo especial nesses trials.

Em 2008, Bruno Santos superou os taitianos na triagem, conquistou uma vaga no evento principal e protagonizou um dos maiores feitos do surfe brasileiro até aquele momento ao vencer a etapa em Teahupoo.