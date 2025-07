Sob pressão, Dorival comanda treino tático no Corinthians visando o Cruzeiro

O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu sequência à preparação para o jogo contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob pressão, o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática.

O elenco abriu o dia com uma ativação na academia. Em seguida, já no gramado, Dorival dirigiu um trabalho de posse de bola com pressão pós-perda.

Depois deste exercício, o plantel foi dividido em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico contra o São Paulo voltaram à parte interna para um regenerativo. Os demais permaneceram em campo e realizaram um treino tático setorial.

Dorival tem desfalques importantes para o confronto contra o Cruzeiro. O treinador não conta com Yuri Alberto, em transição física, Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Hugo e Maycon, entregues ao departamento médico.

Em contrapartida, o lateral direito Matheuzinho, que cumpriu suspensão no Majestoso, volta a ficar à disposição da equipe.

Uma possível escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.

A partida diante da Raposa será decisiva para o futuro de Dorival. Pressionado por resultados, o treinador pode vir a ser demitido a depender do que acontecer no jogo.

O Timão tem mais uma sessão de treino antes do embate. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

O Corinthians é o décimo colocado da tabela de classificação, com 19 pontos, enquanto a Raposa lidera a competição, com 33.