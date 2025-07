Semifinal da Eurocopa feminina terá trio de arbitragem composto por brasileiras

As brasileiras Edina Alves, Neuza Back e Fabrini Bevilaqua vão formar o trio de arbitragem no duelo entre Espanha e Alemanha, pela semifinal da Eurocopa feminina. A partida acontece nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça.

Esse vai ser o terceiro jogo do trio na competição. As brasileiras comandaram o apito na vitória da Inglaterra sobre a Holanda (2 a 1) e no triunfo da Suécia sobre a Dinamarca (1 a 0). As duas partidas foram válidas pela fase de grupos.

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, comemorou a decisão da Uefa nesta segunda-feira.

"Uma grande notícia para a arbitragem feminina sul-americana! Edina Alves, Neuza Back e Fabrini Bevilaqua foram designadas para a semifinal da Eurocopa feminina entre Alemanha e Espanha, como parte do programa de intercâmbio entre a Conmebol e a Uefa. Um prêmio ao esforço contínuo e à dedicação de muitos anos de Edina, Neuza e Fabrini. Também é um reconhecimento para o nosso futebol e o desenvolvimento das nossas árbitras. Parabéns e que façam uma grande partida!", escreveu Alejandro Domínguez nas redes sociais.

¡Una gran noticia para el arbitraje femenino sudamericano! Edina Alves, Neuza Back y Fabrini Bevilaqua fueron designadas para la Semifinal de la @WEURO2025 entre Alemania y España, dentro del marco de intercambio entre @CONMEBOL y @UEFA. Un premio al esfuerzo sostenido y la... pic.twitter.com/EnDtuoNVa3 ? Alejandro Domínguez (@agdws) July 21, 2025

Atual campeã Mundial, a Espanha busca conquistar seu primeiro título na Eurocopa feminina. Por outro lado, a Alemanha, maior vencedora do torneio, mira garantir a nona taça.

Na outra semifinal, entre Inglaterra e Itália, a croata Ivana Martinci? vai ser a árbitra, com sua compatriota Sanja Rodjak-Karsi? e a eslovena Stasa Spur como assistentes. O duelo acontece nesta terça-feira, às 16 horas, no Estádio de Genebra.

A grande decisão da Eurocopa feminina está prevista para ser disputada no próximo domingo, às 13 horas, no Estádio St. Jacob-Park, na Basileia.