Semana do São Paulo tem apresentação de reforço e confronto direto fora de casa

O São Paulo começa uma nova semana com o pé direito após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians no clássico do último sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor inicia o novo ciclo de trabalho apresentando seu mais recente reforço e já começa a se preparar para o próximo compromisso na competição por pontos corridos.

Nesta segunda-feira haverá no CT da Barra Funda a apresentação de Gonzalo Tapia. O atacante chileno foi anunciado na última sexta-feira e já estreou pelo São Paulo no clássico contra o Corinthians, sendo acionado na reta final do segundo tempo.

O elenco, por sua vez, inicia a preparação para o confronto com o Juventude. A partida está marcada para quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O duelo com o Juventude é um confronto direto contra a zona de rebaixamento. O time gaúcho figura na 18ª colocação, integrando o Z4. Já o São Paulo conseguiu subir para o 13º lugar, se afastando do tão temido grupo dos últimos quatro colocados do Campeonato Brasileiro.

O técnico Hernán Crespo terá três dias para trabalhar com a equipe. Uma vitória em Caxias do Sul deixa o São Paulo em uma situação muito mais confortável no Campeonato Brasileiro, permitindo que o clube comece a almejar voos maiores na competição.

Para essa partida Crespo não poderá contar com Oscar. O meio-campista sofreu uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3) e deverá ficar afastado por quatro a oito semanas.