Semana do Santos tem Inter na Vila e viagem ao Recife em busca de reabilitação

O Santos inicia uma semana valiosa no Campeonato Brasileiro, pressionado pela má fase e mais uma vez dentro da zona de rebaixamento. Após a goleada sofrida por 3 a 0 diante do Mirassol, no último sábado (19), e a vitória do Vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Peixe caiu para a 17ª posição na tabela, com 14 pontos.

Agora, a equipe comandada por Cléber Xavier se prepara para dois compromissos importantes.

O primeiro acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro, em confronto direto na luta para escapar do Z4. O duelo é visto como fundamental para retomar a confiança e estancar a oscilação recente. Antes, o Peixe tem dois treinamentos - um nesta segunda-feira e o outro na terça-feira, ambos no CT Rei Pelé.

Na sequência, o time já abre a preparação para o próximo adversário. Após treinar na quinta e na sexta em Santos, a delegação deve viajar ao Recife, onde encara o Sport no sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro. O adversário é o lanterna da competição, e o duelo é tratado como uma chance de ouro para somar pontos fora de casa ? algo raro até aqui. Dos oito jogos como visitante, o Santos perdeu seis.

Além da fragilidade defensiva que voltou a ser evidenciada diante do Mirassol, o Peixe também precisa recuperar o rendimento ofensivo. Neymar, principal nome do elenco, foi titular no último jogo, mas teve atuação apagada. A expectativa é de que o camisa 11 reencontre o bom futebol nos dois confrontos da semana.