Seleção Brasileira masculina de basquete anuncia convocados para a AmeriCup

A Seleção Brasileira masculina de basquete anunciou na tarde desta segunda-feira os jogadores convocados para a disputa da Americup, em Manágua, na Nicarágua, entre os dias 22 a 31 de agosto.

O técnico croata Aleksandar Petrovic convocou um total de 16 jogadores para os treinos, e 12 viajam para o torneio que marca o começo do ciclo olímpico Los Angeles 2028.

A lista conta com sete atletas olímpicos em Paris 2024: Yago, Benite, Georginho, Léo Meindl, Lucas Dias, Mãozinha e Caboclo, além de Caio Pacheco, Alexey, Reynan, Gui Deodato, Kevin Crescenzi, Mathias, Márcio, Ruan e Tim Soares.

Já os atletas Didi Louzada e Gui Santos não disputarão a AmeriCup por motivos pessoais.

O Brasil está no Grupo A da AmericaCup junto de Estados Unidos, Uruguai e Bahamas. O Grupo B terá Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá e o Grupo C fecha com Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia.

Veja os atletas convocados para a AmeriCup:

Caio Pacheco - Coruña-ESP



Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB



Alexey Borges - Flamengo



Georginho de Paula - SESI Franca



Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP



Reynan Gabriel - Pinheiros



Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP



Gui Deodato - Flamengo



Kevin Crescenzi - Brasília



Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR



Mãozinha Pereira - Free Agent



Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA



Lucas Dias - SESI Franca



Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR



Ruan Miranda - Flamengo



Tim Soares - Sydney Kings-AUS