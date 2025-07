Saúl Ñíguez é substituto ideal para Gerson? Mattos analisa alvo do Flamengo

O Flamengo negocia a contratação do meio-campista Saul Ñiguez, com passagens por Atlético de Madri, Chelsea e Sevilla. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos analisou se o possível reforço conseguiria preencher a lacuna deixada por Gerson.

O meio-campista espanhol de 30 anos atuou pelo Sevilla na última temporada, emprestado pelo Atlético de Madri, e chegou a negociar com o Trabzonspor (TUR) antes do Flamengo.

É uma posição carente, o De La Cruz não consegue jogar, o Gerson saiu, o Pulgar está machucado. Ontem jogou o Allan e o Jorginho. Teve que entrar o Evertton Araújo porque o De La Cruz nem relacionado foi. É uma posição em que o Flamengo precisa [de jogadores].

Não sei se dá para dizer que é o substituto do Gerson, mas é um jogador que joga nessa faixa de volante, às vezes como meia. No Atlético de Madri, ele sempre jogou bastante na temporada, o que é bom, levando-se em conta o histórico dos outros. No Atlético, quando não era titular, ele sempre entrava no jogo.

É um volante que chegava mais à frente, não fica preso. E ele jogou com o Filipe Luís no início da carreira. Eles jogaram por alguns anos juntos no Atlético de Madri, então o Filipe conhece bem o jogador, e ele se encaixa no modelo.

Rodrigo Mattos

