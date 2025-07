São Silvestre une arte e esporte em edição comemorativa

Está aberta a Seletiva Artistas do Brasil para a 100ª Corrida de São Silvestre, um concurso nacional criado para escolher a arte que ilustrará a ecobag oficial do kit de inscrição da Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para 31 de dezembro na Avenida Paulista. A iniciativa é fruto de parceria entre a Artistas do Brasil e a organização de uma das mais importantes provas de rua do mundo.

Criada em 1925 pelo jornalista Cásper Líbero, a São Silvestre é realizada em percurso de 15?km por vias icônicas de São Paulo, com largada próxima à Rua Frei Caneca e chegada na Fundação Cásper Líbero, na Paulista. A 99ª edição, realizada em 31 de dezembro de 2024, reuniu 37.500 inscritos, vindos de 1.540 cidades brasileiras e mais de 40 países.

Para a edição centenária de 2025, a expectativa dos organizadores é ampliar o número de participantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corrida de Sa?o Silvestre (@sao_silvestre)

A corrida, a arte e a cidade

"Arte e corrida de rua sempre fizeram parte da identidade de São Paulo", resume Carlos Nauff, fundador da Artistas do Brasil. "Ao longo de 100 edições, a São Silvestre se consolidou como patrimônio cultural da cidade, unindo tradição esportiva à vida urbana. Da mesma forma, São Paulo - com seus grafiteiros, muralistas, letristas e artistas plásticos - é um dos epicentros globais dessas formas de expressão artística. E, como São Paulo é uma síntese do Brasil, temos o cenário ideal para que criadores de todo o país interpretem a energia, a história e a diversidade dessas duas instituições paulistanas", completou.

A arte escolhida será estampada em sacolas oficiais retornáveis produzidas especialmente para a 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O artista responsável receberá um prêmio em dinheiro de R$ 5 mil e terá sua biografia e rede social veiculadas na ecobag.

As inscrições e envio das artes devem ser feitas até o dia 27 de julho de 2025, por meio do hotsite da Artistas do Brasil em parceria com a Corrida Internacional de São Silvestre.

Não há limite de artes por artistas, desde que todas sejam inéditas, autorais e ligadas ao tema da seletiva. Os artistas devem utilizar os formatos e orientações especificadas no site e preencher um formulário de inscrição.

A seleção será feita por um time de curadores composto pela equipe da Artistas do Brasil, em conjunto com os artistas visuais Karol Stefanini e Cusco Rebel. A validação final ficará a cargo da Fundação Cásper Líbero, proprietária da Corrida. O resultado final será divulgado no dia 30 de julho de 2025, nos canais oficiais da Artistas do Brasil e da São Silvestre.